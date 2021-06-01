JPMorgan CEO'su Jamie Dimon: Bitcoin'den uzak durun

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini söylüyor.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen kripto para piyasasının işlem hacmi artmaya devam ederken, yatırımcılara uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, yatırımcıları özellikle Bitcoin konusunda uyardı.

ABD Kongresi'nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtlayan Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini söyledi.

"YATIRIM YAPMAKTAN KAÇININ"

JPMorgan CEO'su, "Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre hiçbir değeri yoktur. Bireylere kişisel tavsiyem, Bitcoin'e yatırım yapmaktan kaçınmalarıdır." dedi.

Konuşmasında, kripto para birimlerini geleneksel varlıklarla da karşılaştıran Dimon, "Benim kişisel görüşüm, Bitcoin'in para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

Eylül 2017′de Dimon, Delivering Alpha konferansında Bitcoin'i sahtekarlık olarak nitelendirmiş ve gelecekte kapanacağını iddia etmişti.