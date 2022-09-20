Jüpiter ve Dünya, 70 yıl sonra yeniden en yakın konuma gelecek

26 Eylül Pazartesi günü Jüpiter, son 70 yıl içindeki Dünya'ya en yakın konumuna gelecek.

Güneş sisteminin en büyük kütleli gezegeni Jüpiter, 26 Eylül'de 70 yıllık aranın ardından Dünya'ya en yakın konumda olacak. Gaz devi, Dünya'dan bakıldığında Güneş'in tam karşısında olacak.

Jüpiter, en uzak konumdayken Dünya'dan yaklaşık 965,5 milyon kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Mesafe en aza inecek

Önümüzdeki pazartesi günü, hem Dünya hem de Jüpiter'in kendi yörüngelerinde normalden daha yakın hale gelerek aralarında sadece 587 milyon kilometre mesafe olacak.

Jüpiter sadece Dünya'ya yakın olmayacak, aynı zamanda "karşıtlık" adı verilen bir konumda yer alacak.

Güneş batıda batarken, gezegen doğuda yükseldiğinde buna karşıtlık deniyor. Jüpiter için bu durum her 13 ayda bir gerçekleşiyor ve gerçekleştiğinde gezegen hem daha büyük hem de daha parlak görünüyor.

Jüpiter'i yakından fotoğraflamak isteyenler, karanlık ve kuru bir alanda yüksek bir bölgeden bakarak en iyi sonuçları alabilecek.