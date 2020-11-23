Jüpiter ve Satürn, Orta Çağ'dan bu yana ilk defa birleşecek

Jüpiter ve Satürn, Orta Çağ'dan bu yana ilk defa birleşecek

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri ilk defa birleşecek ve çift gezegen olarak gözükecek.

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihine az bir süre kaldı. Ancak bu tarih, yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak.

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

1226 YILINDA AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan, Jüpiter ve Satürn'ün aynı hizaya gelmesinin çok nadir yaşanan bir durum olduğunu ve şimdiye kadarki en yakın hizalamanın 4 Mart 1226 tarihinde gerçekleştiğini söylüyor.

BİR SONRAKİ YAKINLIK 2080'DE

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak.

DÜNYA'DAN GÖRÜLEBİLECEK

Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek. Ayrıca Jüpiter ve Satürn'ün uydularından bazıları da aynı karede yer alacak. 21 Aralık tarihinde gün batımından hemen sonra gökyüzüne bakmayı unutmayın...

Instagram: @eshteknoloji