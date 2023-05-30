Jüpiter'de bir gün ne kadar sürer Jüpiter'de bir günün süresi yaklaşık olarak 9 saat 55 dakikadır. Bu bilgi, NASA gibi kuruluşların resmi kaynaklarına dayanıyor.

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Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

Jüpiter'de bir günün süresi, bu gezegenin hızlı dönüş hızı nedeniyle oldukça kısa bir sürede tamamlanır.

Jüpiter'de bir günün süresini belirlemek için, Jüpiter'in dönme hızını ve dönüş süresini incelememiz gerekir.

Jüpiter'in dönme hızı oldukça fazla

Jüpiter'in dönme hızı, kutuplarda yaklaşık 9 saat 55 dakika, ekvatorda ise yaklaşık 9 saat 50 dakika olarak ölçülmüştür. Bu dönme hızı, Jüpiter'in hızlı bir şekilde döndüğünü gösteriyor.

NASA'ya göre, Jüpiter'de bir gün, yaklaşık olarak 9 saat 55 dakika sürer. Bu süre, Jüpiter'in dönme hızına dayanmaktadır ve Dünya'daki bir günden oldukça daha kısa bir süredir.

Bununla birlikte, Jüpiter'deki dönme hızının zamanla değişebildiği de biliniyor. Örneğin, Jüpiter'in Büyük Kırmızı Leke olarak adlandırılan devasa fırtınası, yıllar içinde boyutunu ve dönme hızını değiştirebilir