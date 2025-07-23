Jüpiter'in uydusu Europa'nın gizemi nihayet çözülüyor

Bilim insanları, Jüpiter'in buzlu uydusu Europa'daki bir gizemi çözmüş olabilir.

Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nde (SwRI) yapılan yeni bir çalışma, James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) kafa karıştırıcı gözlemlerini açıklayarak uyduda yaşam olasılığına dair heyecanı artırdı.

GİZEMLİ GÖZLEMİ AÇIKLAYAN DENEY

JWST, daha önce beklenenin aksine Europa'nın sıcak bölgelerinde yoğun hidrojen peroksit (H2O2) tespit etmişti.

Yeni laboratuvar deneyleri, bu bölgelerde aynı zamanda bulunan karbondioksitin (CO2), H2O2 üretimini artırdığını ve bu gizemli durumu açıkladığını gösterdi.

YAŞAMIN KİMYASAL ENERJİSİ İÇİN BİR İPUCU

Bu bulgu, Europa'nın yaşanabilirliği için önemli sonuçlar doğuruyor.

Araştırmacılara göre bu durum, yüzey altı okyanusundan gelen maddelerin yüzeyde ışınlanarak yaşamı destekleyebilecek kimyasal enerji depolayan oksidanlar oluşturduğu bir döngüye işaret ediyor.

SwRI Gezegen Bilimi Bölümü program yöneticisi ve Mamo'nun danışmanı Dr. Ujjwal Raut, CO2, sodyum klorür ve diğer ilgi çekici türlerin bulunduğu bir bölgede H2O2'nin varlığının ilgi çekici olduğunu söyledi.

SwRI'da gezegen bilimci ve makalenin ortak yazarlarından Dr. Ben Teolis, karanlık, yaşanabilir okyanus gezegenlerinde yaşamı desteklemede kimyasal enerjinin önemini vurguladı ve şunları söyledi: