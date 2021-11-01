Jüpiter'in uydusu Europa'nın kuzey kutbu ilk kez görüntülendi

Jüpiter’in uydularından biri olan ve yaşam barındırma ihtimalinin olduğu Europa, bu kez de kuzey kutbuyla karşımıza çıktı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

Bilim insanları ise bu gezegenin uydularından biri olan Europa'yı uzun zamandır yakin takipte.

Yeni bir araştırmaya göre, Jüpiter'in uydusu Europa'da, su altı yanardağları olabilir. NASA'ya göre bu durum, uydunun yaşam barındırma ihtimalini artırıyor.

KUZEY KUTBU İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

NASA’nın Juno isimli uzay aracı, tamamı buz tabakasıyla kaplı uydunun kuzey kutbunu ilk defa görüntülemeyi başardı.

Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, görüş açısının ve netliğin gelecek yıl daha da düzelebileceğini ve böylece Europa'nın kuzey kutbunun daha net bir şekilde görülebileceğini söylüyor.

NASA, SPACEX İLE ANLAŞTI

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti.

Yüzeyinde okyanuslar bulunduğu düşünülen Europa, dünyadan 630 milyon kilometre uzakta bulunuyor. 2024 yılının Ekim ayında başlaması öngörülen Europa’ya yolculuğun, 5 yıldan fazla sürmesi bekleniyor.

Keşif yolculuğunda Europa’nın yüzeyinden yüksek çözünürlük fotoğraflar çekilmesi ve okyanusun derinliğinin ve tuz miktarının araştırılması hedefleniyor.