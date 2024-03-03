Kablosuz kulaklık rekabeti sürüyor: 5 farklı modeli inceledik Son yıllarda kablosuz kulaklık pazarında rekabet kızışıyor. Bu haberimizde, farklı markaların öne çıkan 5 kulaklık modeline yakından bakıyoruz.

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Kablosuz kulaklıklar, son yıllarda teknoloji dünyasında büyük bir rekabet alanı haline geldi.

Pek çok marka, farklı özellikler, tasarımlar ve fiyatlarla kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Bu haberimizde, 2024 yılının en iyi kablosuz kulaklık markaları ve modellerinden 5 tanesini inceleyeceğiz.

1. Apple AirPods 3

Apple'ın en popüler ürünlerinden biri olan AirPods, 2023 yılında üçüncü nesliyle karşımıza çıktı.

AirPods Pro benzeri bir tasarım ile gelen AirPods 3, farklı olarak silikon kulak uçları yerine kulak geometrisine dayalı olarak geliştirilen ikonik kulak içi tasarıma sahip.

Yeni AirPods; ses kalitesi, pil ömrü ve aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi gibi alanlarda iyileştirmeler sunuyor.

Ses sürücüleri güncellenen AirPods 3, bu sayede tıpkı AirPods Pro'da olduğu gibi basları çok daha güçlü verebiliyor.

Daha önce AirPods Pro'da gördüğümüz Adaptive EQ özelliği de AirPods 3 modelinde karşımıza çıkıyor.

AirPods 3 Türkiye fiyatı 4 bin TL'den başlıyor.

2. Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Resmi tanıtımı uzun süre önce yapılan Çin pazarına özel Redmi AirDots 3 Pro kablosuz kulaklık, global pazara Redmi Buds 3 Pro olarak satışa sunuldu.

Redmi Buds 3 Pro, 9 mm'lik dinamik sürücüleri, ANC teknolojisi, kablosuz şarj desteği ve 28 saate kadar pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, Redmi Buds 3 Pro, çift cihaz bağlantısı, dokunmatik kontrol, oyun modu ve IPX4 suya dayanıklılık gibi özelliklere de sahip.

Şarj özellikli haznesi USB-C portuna sahip olan Buds 3 Pro, aynı zamanda bu haznede bir Qi kablosuz şarj desteği de barındırıyor.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı kablosuz kulaklığının Türkiye fiyatı ise 1000 TL seviyesinde.

3. Samsung Galaxy Buds 2

Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 2, ilk olarak 2021 yılında karşımıza çıktı.

Galaxy Buds 2, hafif ve ergonomik tasarımı, ANC teknolojisi, 3 mikrofonu ve kablosuz şarj desteği ile öne çıkıyor.

Galaxy Buds 2’nin kulaklıkları 61 mAh bataryaya, şarj kutusu ise 472 mAh kapasitede bataryaya sahip.

ANC aktifken 5 saat, şarj kutusuyla beraber toplam 20 saat dinleme deneyimi sunan kulaklık; ANC kapalıyken 7,5 saat, şarj kutusuyla beraber 29 saate kadar müzik dinleme deneyimi vadediyor.

Samsung Galaxy Buds 2, Türkiye'de 1700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

4. Huawei FreeBuds 4i

Huawei'nin 2021 yılında çıkardığı kablosuz kulaklığı FreeBuds 4i, fiyatı ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor.

FreeBuds 4i, 10 mm'lik dinamik sürücüleri, ANC teknolojisi, 3 mikrofonu ve kablosuz şarj desteği ile kullanıcıları memnun ediyor.

FreeBuds 4i, açık ve kapalı alanlarda 22 dB'e kadar akıllı aktif gürültü engellemesi ve 200 güne varan stand-by pil süresi ile öne çıkıyor.

Yeni nesil kulaklık, önceki modellere göre yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olduğu için, taşınabilirlik özellikleri daha da yükseltilmiş durumda.

Tek şarjla 10 saat kesintisiz müzik dinleme veya 7,5 saat boyunca telefonla konuşma süresi sağlayan FreeBuds 4i, şarj kutusuyla birlikte bu süreleri 22 saate çıkarıyor.

FreeBuds 4i'nin Türkiye fiyatı 2 bin 700 TL'den başlıyor.

5. Oppo Enco Air2 Pro

Oppo Enco Air 2 Pro tam kablosuz kulaklık modeli, 12.4mm titanyum ile desteklenmiş dinamik sürücülerle karşımıza çıkıyor.

Saplı klasik tasarıma sahip olan kulaklık, su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası ile geliyor.

Kulaklık üzerindeki mikrofonları ile aktif gürültü engelleme sunabiliyor. Görüşme esnasında, yapay zekâ algoritması seslerin kalitesini artırıyor.

Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık, kutusu ile bunu 28 saate kadar çıkarabiliyor. Kulaklığın tam şarj olması ise 1.5 saati buluyor.

Oppo Enco Air 2 Pro, ülkemizde 2 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.