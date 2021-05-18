Kaçak telefonların yüzde 80'i internet üzerinden satılıyor

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği yetkilileri, her kaçak 10 telefondan 8’inin satışının internet üzerinden yapıldığını açıkladı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan, Türkiye’de kaçak ve sahte alkol, yakıt ve cep telefonları ürünlerinin yasadışı hareketlerini ele alan araştırmanın sonuçları açıklandı.

22 ilde 4 bin 924 anket sonucu ve 228 derinlemesine görüşmeyle elde edilen veriler, Türkiye’de kaçakçılık ve vatandaşların kaçak ürün kullanım düzeylerini ortaya koydu.

Toplantıya katılan Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği yetkilileri, internet ortamında artan yasa dışı ticarete dikkat çekerek, uluslararası iş birliğine vurgu yaptı.

KAÇAK TELEFONLARIN YÜZDE 80'İ İNTERNETTEN SATILIYOR

Piyasada yer alan her kaçak 10 telefondan 8’inin internet sitesinde satıldığını söyleyen Müfettişlik, bu konuda en büyük sorunun alışveriş siteleri ve sosyal mecralar olduğunu belirtti.

YAKALAMA ORANI ARTTI

Türkiye’de kaçakçılık anlamında yakalama oranlarının ise 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 40’lık bir artış olduğuna dikkat çekildi.

2021 yılında bu oranın ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında arttığı söylendi.

Gelişen teknolojilerin bu oranların artmasında etkili olduğu ifade edilirken, özellikle yapay zeka ve büyük veriyle, daha yolcu Türkiye’ye gelmeden o yolcunun Türkiye’de kaçakçılık yapma riskinin de önceden değerlendirilebildiği belirtildi.