Kadıköy’de kaybolan iPhone'undan verileri kurtaramayınca Apple'a dava açtı

İstanbul Kadıköy’de iPhone telefonunu kaybeden vatandaş, yeni aldığı telefona verilerini aktaramayınca Apple'ı mahkemeye verdi.

İstanbul Kadıköy’de, iPhone marka telefonunu kaybeden Emre Karadeniz isimli vatandaş, yeni bir iPhone aldı. Ancak Karadeniz, kaybettiği telefonundaki verileri yeni aldığı modele aktaramadı.

Ücret ödeyerek kullanmış olduğu Icloud hesabı üzerinden yedeklediği verilerini geri getirmek isteyen, ancak başarısız olan vatandaş, ardından Apple Türkiye yetkilileriyle iletişime geçti.

Apple Türkiye ekibinden gerekli yardımı bulamayan ve son çare olarak Apple'a mail atan Emre Karadeniz, buradan da herhangi bir yanıt alamadı.

APPLE'A DAVA AÇTI

Kaybolan telefonuna 120 GB veri yedeklemiş olan vatandaş, verilerini geri alamayınca soluğu savcılıkta aldı ve Apple'ı mahkemeye verdi.





"BİLGİ ALAMADIM"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Emre Karadeniz, "Telefonu kaybettikten sonra aynı donanım ve özellikte bir telefon aldım bilgilerim geri gelsin diye. Müşteri hizmetleriyle görüştüğümde bana sorunun versiyon uyumsuzluğu ile alakalı olduğunu söylediler ve ben bununla ilgili gerekli versiyon ayarlarını yaptım. Buna rağmen nokta kadar bilgi alamadım içerisinden" dedi.

"5 YILLIK BİRİKİMİM NEREYE GİTTİ"

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçen ve gerekli yardımı alamayan Emre Karadeniz, "Şu andaki problemim, 5 yıllık birikimim nereye gitti? Bununla ilgili bir açıklık getirmiyorlar ve bu beni ticari olarak ciddi anlamda etkiliyor. Bununla ilgili de biz bir dava sürecine giriştik. Umarım bu konuyla ilgili bize bir dönüş yaparlar. Hâlâ daha yardım bekliyoruz." diye konuştu.



