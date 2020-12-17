Kanadalı astronot, Ay görevine katılmak için NASA ile anlaştı

Kanadalı astronot, Ay görevine katılmak için NASA ile anlaştı

NASA'nın 2023 yılında gerçekleştireceği Ay görevine, Kanadalı bir astronotun da katılacağı açıklandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, insanlı Ay yolculuğu projesi Artemis için görevlendirilecek 18 kişilik ekibin isimlerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

KANADALI ASTRONOT DA KATILACAK

Kanada İnovasyon, Bilim ve Endüstri Bakanı Navdeep Bains, Kanadalı bir astronotun da NASA'nın Ay programı kapsamına alınması konusunda ABD ile anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Bakan Navdeep Bains, "Astronotlarımızdan biri, Ay'ın etrafında seyahat eden ilk Kanadalı olurken tüm gözler gökyüzüne bakacak. Kanada, Apollo görevlerinden bu yana ilk mürettebatlı Ay görevinde ABD'ye katılacak. Bu, Kanada'yı, ABD'den sonra derin uzayda astronotu olan ikinci ülke yapacak." dedi.

Kanada'nın NASA programlarında görev alan halen dört aktif astronotu bulunuyor. Bakan Navdeep Bains, Artemis programına katılacak astronotun ismini açıklamazken, astronotların Ay yüzeyine inmeyeceklerini, sadece keşif çalışması yapacaklarını duyurdu.

Tüm kadronun Ay yüzeyine yapılacak uçuşlara katılmayacağı, ancak her zaman göreve hazır olarak bekleyecekleri açıklanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır çalışmaları süren Artemis projesinde insansız uçuşların 2021'de, insanlı uçuşların da 2023 ve 2024 yıllarında yapılması planlanıyor.



AY'A GİDECEK 18 KİŞİLİK EKİP

NASA tarafından açıklanan astronotların isimleri ise şöyle:

Joseph Acaba

Kayla Barron

Raja Chari

Matthew Dominick

Victor Glover

Warren Hoburg,

Jonny Kim

Christina Koch

Kjell Lindgren

Nicole A Mann

Anne McClain

Jessica Meir

Jasmin Moghbeli

Kate Rubins

Frank Rubio

Scott Tingle

Jessica Watkins

Stephanie Wilson

Instagram: @eshteknoloji