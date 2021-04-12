Kanatlarda sorun çıktı: NASA, Mars helikopterinin uçuşunu erteledi

NASA, Dünya dışı bir gezegende havalanacak ilk helikopterin, dün gerçekleşmesi planlanan uçuşunu ertelediğini duyurdu.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından, üzerindeki mini helikopterle birlikte 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'ta ilk uçuş için çalışmalarını sürdüren kurum, helikopteri Mars yüzeyine yerleştirdikten sonra 11 Nisan'da uçuş görevini gerçekleştirecekti.

KANATLARDA SORUN ÇIKTI

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında olan mini helikopter, havalanmadan önce oldukça hassas testleri geçmek zorunda. Ancak helikopterin rotor kanatlarında yapılan testlerde küçük bir aksaklık yaşanması, uçuşun ertelenmesine neden oldu.





BU HAFTA HAVALANACAK

NASA, planlanan uçuşun en erken 14 Nisan'da olmak üzere bu hafta yapılacağını duyurdu.

Helikopter, havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak. Ayrıca helikopterde bulunan ısıtıcı, aracın soğuk Mars geceleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak.

Eğer her şey yolunda giderse Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçecek