Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir

Kara delikler, Dünya'yı ve tüm galaksiyi yok edebilir

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre kara delikler, Dünya'nın da yer aldığı Samanyolu galaksisini ortadan kaldırabilir.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

ABD’nin köklü eğitim kurumlarından Harvard Üniversitesi’nde araştırmacılar, galaksinin milyarlarca yıllık evrimini ve kara deliklerin oluşum hareketlerini simülasyonla inceledi.

Harvard Üniversitesi’nde görevli uzmanlar, kara deliklerin yer aldığı galaksilerin, tipik olarak daha büyük olan başka bir galaksi ile çarpışması sonucu oldukça yıkıcı sonuçlar ortaya çıkabileceğini söylüyor.

"DÜNYA'NIN KARA DELİKLE KARŞILAŞMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL"

Araştırmayı yürüten ekipte bulunan astrofizikçi Angelo Ricarte, “Galaksimizde birçok süper kütleli kara delik var. Dünya’nın yakın zamanda bu kara deliklerden biriyle karşılaşma ihtimali ne kadar az gibi görünse de bu ihtimal sıfır değil.” dedi.

Bununla birlikte, süper kütleli kara delikler genellikle galaksilerin kalbinde yer alıyor ve dönen gaz, toz, yıldızlar, gezegenler ve etraflarındaki diğer cisimler için çapa görevi görüyor. Samanyolu galaksisi ise Sagittarius A adlı bir kara deliğin etrafında dönüyor.

Ancak, bu süper kütleli kara deliklerin, "galaksilerin çarpışması" gibi olağan noktalarından ayrılıp serbest dolaşmalarına yol açabilecek durumlar da bulunuyor.

Bilim insanları, dolaşan kara deliklerin yollarının milyarlarca yıl boyunca nasıl davranabileceğini izlemek için ROMULUS adını verdikleri bir dizi kozmolojik simülasyon oluşturdu.

Araştırmacılar, Samanyolu galaksinin yaklaşık 12 kara deliğe sahip olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

DÜNYA'YI YOK EDEBİLİR

Onlarca süper kütleli kara deliğin Samanyolu galaksisinin etrafında sinsice dolaşması, gelecekte Dünya da dahil olmak üzere her şeyi yok edebilir.