Katlanabilir iPhone, 2023'te satışa çıkmaya hazırlanıyor

Apple'ın iPhone'dan iPad'e dönüşen katlanabilir telefonu, güçlü özellikler ile birlikke 2023 yılında kullanıcılarla buluşabilir.

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz aylarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Katlanabilir telefonların bir hayli konuşulduğu şu günlerde Apple'dan, bu konuda herhangi bir açıklama gelmiyor.

Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KATLANABİLİR iPHONE 2023'TE GELEBİLİR

Apple ürünleri hakkında güvenilir sızıntılarıyla bilinen Komiya, katlanabilir iPhone ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. İddialara göre şirket, katlandığında iPhone, açıldığında ise iPad'e dönüşecek bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor ve bu telefon 2023 yılında satışa çıkacak.

Katlanabilir iPhone'un özellikleri ile ilgili de yeni bilgiler paylaşan Komiya, telefonun 3nm Apple A16X veya A17 yonga setine sahip olacağını söyledi. Bu da mevcut iPhone'ların neredeyse 3 katı bir performans demek.

Apple'ın, katlanabilir telefonunda microLED ekran teknolojisini benimseyeceği söyleniyor. Daha önceki raporlar, microLED teknolojisinin önemli ölçüde daha ince ekranlar tasarlanmasına izin verdiğini gösteriyordu.

Görünüşe göre Apple, microLED ekranlarla katlanabilir yarışında bir adım öne geçmeyi planlıyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor. Şirket, en azından 2023 yılına kadar bütün sorunları çözülmüş hatasız bir telefon üretmeyi planlıyor.