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    Katlanabilir iPhone, 2025'ten önce gelmeyecek

    Gelen bilgilere göre Apple, kısa vadede katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmek istemiyor. Analistler, en erken 2025 yılını işaret ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:21
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    Katlanabilir iPhone, 2025'ten önce gelmeyecek

    Apple, katlanabilir telefonlar hakkında sessizliğini korumaya devam ederken, gelen bilgiler, Apple'ın gelecek planlarını gözler önüne seriyor.

    Daha önce Apple'ın birden fazla katlanabilir telefon patenti aldığını ve bu konuda çalışmalar yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Hatta iddialara göre ABD'li şirket, birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalışıyor.

    APPLE, SICAK BAKMIYOR

    Apple, her ne kadar katlanabilir iPhone üzerinde çalışsa da şimdilik rakiplerini izlemeyi tercih ediyor. Çünkü şirket, katlanabilir telefonların gelecekte modasının geçeceğini düşünüyor.

    katlanabilir iphone

    EN ERKEN 2025'TE

    Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2024'te katlanabilir bir iPhone lansmanı için daha önce yaptığı tahminini revize etti. Artık Kuo, böyle bir cihazla karşılaşacağımız en erken tarihin 2025 olacağını düşünüyor.

    Kuo, 9 inçlik katlanabilir bir ekranın zaten Apple tarafından test edildiğini, ancak bu ekran boyutunun nihai bir üründe kullanılmayabileceğini söylüyor.

    APPLE, GENELLİKLE YAVAŞ DAVRANMAYI TERCİH EDİYOR

    Apple'ın katlanabilir telefonlarda "bekle ve gör" yaklaşımı uyguladığı söylentisi aslında pek de şaşırtıcı değil.

    ABD'li şirket; çift lensli kameralar, parmak izi sensörleri veya 5G gibi teknolojileri benimseme konusunda hep rakiplerinden daha sonra adımlar atmıştı.


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