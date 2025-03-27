Katlanabilir iPhone 2026'da geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Samsung, Xiaomi, Huawei ve Google gibi dev şirketler, bu alanda kıyasıya bir rekabet içinde.

Ancak teknoloji devi Apple, şimdiye kadar bu yarışta sessizliğini korudu. Yıllardır süregelen söylentilere rağmen, Apple'ın katlanabilir iPhone'u hakkında net bir bilgi bulunmuyordu. Fakat son gelen haberler, bu durumun yakında değişeceğini gösteriyor.

TASARIM VE GÖSTERİM: KİTAP TARZI KATLANABİLİR İPHONE

Apple'ın katlanabilir iPhone'u, tasarım açısından da dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Telefonun, Galaxy Z Flip gibi kapaklı bir tasarıma sahip olacağı yönündeki beklentilerin aksine, Galaxy Z Fold benzeri kitap tarzı bir katlama mekanizmasına sahip olacağı öngörülüyor.

Bu tasarım, açıldığında daha büyük bir iç ekran sunarak kullanıcılara tablet benzeri bir deneyim yaşatacak.

NEREDEYSE KIRIŞMAYAN EKRAN

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun en çok merak edilen özelliklerinden biri de ekran teknolojisi. Raporlara göre, Apple, katlanabilir ekranlarda yaşanan kırışma sorununu büyük ölçüde çözmeyi başarmış durumda.

Telefonun ekranında, insan gözüyle fark edilmesi neredeyse imkansız bir kırışıklık bulunacak. Bu, Apple'a, rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlayacak.

SON TEKNOLOJİ VE PERFORMANS

Apple'ın katlanabilir iPhone'u, performans açısından da üst düzey özelliklere sahip olacak. Telefonda, iPhone 17 Air için geliştirilen pil, modem ve yonga seti teknolojileri kullanılacak. Bu sayede, kullanıcılar üstün bir performans ve uzun pil ömrü deneyimi yaşayacak.

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun seri üretimine 2026'nın ikinci yarısında başlanması planlanıyor. Bu da telefonun piyasaya sürülme tarihinin 2026'nın sonlarına denk gelebileceği anlamına geliyor.

KATLANABİLİR iPHONE FİYATI

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun fiyatı, teknoloji dünyasında merak konusu. Telefonun yaklaşık 2.000 dolardan başlaması ve 2.500 dolara kadar çıkması bekleniyor.

Bu fiyat aralığı, Apple'ın katlanabilir iPhone'unu, şirketin şimdiye kadarki en pahalı iPhone'u yapacak.