Katlanabilir iPhone, batarya kapasitesi ile rakiplerine fark atacak

Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonu iPhone Fold hakkında heyecan verici yeni bir iddia ortaya atıldı.

Çin merkezli MyDrivers sitesinin raporuna göre cihaz, 5.000 mAh ile 5.500 mAh aralığında devasa bir batarya kapasitesi sunabilir.

IPHONE FOLD REKABETİ NASIL ETKİLEYECEK

Bu iddia doğru çıkarsa, iPhone Fold batarya performansıyla Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Google Pixel 9 Pro Fold gibi en büyük rakiplerini geride bırakabilir.

Genellikle katlanabilir telefonlar, tasarımsal kısıtlamalar nedeniyle daha küçük bataryalara sahip olmasıyla biliniyor.

APPLE BU TEKNOLOJİYİ NASIL BAŞARACAK

Apple'ın bu kadar büyük bir pili cihaza nasıl sığdıracağı henüz netlik kazanmadı.

Geçmişte konuşulan silikon-karbon pil teknolojisi söylentileri zayıflamışken, şirketin batarya boyutunu artırmak yerine güç tüketimini azaltacak verimlilik odaklı iyileştirmelere, örneğin daha gelişmiş ekran bileşenlerine, odaklanması bekleniyor.

IPHONE FOLD FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Gelen bilgilere göre cihaz, Samsung yapımı bir OLED panel kullanacak ve 2026 yılında teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Fiyatının ise yaklaşık 2 bin 100 doların üzerinde olacağı tahmin ediliyor, bu da daha önceki sızıntılarla örtüşüyor.