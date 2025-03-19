Katlanabilir iPhone bekleyenlere kötü haber: Fiyatı cep yakacak

Haber Merkezi

Apple'ın esnek ekranlı ilk telefonunun maliyetinin, mevcut en üst düzey modellerinin fiyatını ikiye katlayarak 2 bin 300 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Barclays analisti Tim Long'un paylaştığı bu öngörü, Apple ürünleri için alışılmışın dışında bir fiyat aralığına işaret ediyor.

Asya'daki donanım tedarikçileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, katlanabilir iPhone'un 2026 sonu ile 2027 başı arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo da daha önce 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında bir fiyat aralığı öngörmüştü. Bu da katlanabilir iPhone'un yüksek fiyatlı bir cihaz olacağını doğruluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kuo'nun analizine göre, katlanabilir iPhone'da 7,8 inç iç ekran ve 5,5 inç dış ekran bulunacak. Çift arka kamera ve tek ön kamera ile donatılması beklenen cihazda, Face ID yerine Touch ID güç düğmesi kullanılabilir.

Ayrıca, yüksek kapasiteli bir batarya ve kırışıksız bir ekranın olması da bekleniyor. Cihazın açık haldeyken 4,5 mm, kapalı haldeyken ise 9-9,5 mm kalınlığında olacağı tahmin ediliyor.

Dış kısmının titanyumdan, menteşesinin ise titanyum ve paslanmaz çelik karışımından yapılması bekleniyor.

Katlanabilir iPhone'un 2026'nın dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi planlanıyor. Ancak, bu fiyatların sadece tahmin olduğunu ve piyasa koşulları, malzeme maliyetleri ve üretim süreçlerinin nihai fiyatı etkileyebileceğini unutmamak gerekiyor.

Diğer katlanabilir cihazların fiyatlarının 1.800 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, Apple'ın belirleyeceği fiyatın biraz yüksek olduğu söylenebilir.

Ancak, Apple kırışmayan bir ekran tasarımı sunmayı başarırsa, iPhone hayranlarını bu cihaza yatırım yapmaya ikna edebilir.