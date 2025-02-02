Katlanabilir iPhone gerçeğe dönüşmeye bir adım daha yaklaştı

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Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmaları hız kazandı. Şirket, katlanabilir ekran için tedarikçi seçme aşamasında. Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2027'de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple, katlanabilir ekran için tedarikçilerine katı bir dizi gereklilik sundu. Şirket, ekran kalitesi, dayanıklılık ve performans konularında yüksek standartlar belirledi.

2027'DE GELMESİ BEKLENİYOR

Katlanabilir iPhone'un 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önceki raporlar, telefonun 2026'da çıkabileceğini iddia etse de Apple'ın daha fazla zaman ayıracağı tahmin ediliyor.

Katlanabilir iPhone, Apple için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. iPhone 16 modelinin tasarım olarak iPhone 15'e çok benzemesi eleştirilere yol açmıştı.

Katlanabilir iPhone, Apple'ın yenilikçi yönünü yeniden ortaya koyabilir ve katlanabilir telefon pazarında liderliği ele geçirmesini sağlayabilir.

Apple'ın katlanabilir ekran teknolojisini sadece iPhone'da değil, iPad'de de kullanması bekleniyor. Çok büyük bir iPad modeli de katlanabilir ekranla gelebilir.

Apple'ın, katlanabilir ekranlarında kırışıklık sorununu çözmek için özel bir teknoloji geliştirdiği söyleniyor.