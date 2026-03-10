Katlanabilir iPhone nasıl görünecek: Çizim dosyaları sızdırıldı

Apple'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği konuşulan katlanabilir ekranlı yeni iPhone modeli hakkında dikkat çeken bir sızıntı yaşandı.

Sonny Dickson, merakla beklenen ve iPhone Fold olarak adlandırılan cihazın üç boyutlu CAD tasarım dosyaları olduğu iddia edilen görselleri paylaştı.

IPHONE FOLD İKİLİ KAMERA KURULUMU SUNUYOR

Sızdırılan görseller, cihazın söylentilerle uyuşan arka yüz tasarımını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Çizimlerde, iPhone Air modeline benzeyen ancak tek lens yerine iki kameranın yer aldığı yeni bir kamera platformu dikkat çekiyor.

YUVARLAK HATLAR VE KARE MENTEŞE TASARIMI

Telefonun tasarım detayları incelendiğinde, iki köşenin yuvarlak bir yapıya sahip olduğu, menteşenin yer alacağı diğer iki köşenin ise kare şeklinde tasarlandığı görülüyor.

Cihazın açık haldeki tasarımında ise ön kamerayı temsil eden noktanın sol üst köşeye konumlandırıldığı anlaşılıyor.

Paylaşılan diğer dosyalarda telefonun hem açık haldeki dış kenarları hem de kapalı konumdayken görünen dış ekranı detaylandırılıyor.

Yılın bu dönemlerinde sıkça yaşanan bu tür sızıntılar, piyasaya henüz sürülmemiş olan katlanabilir iPhone hakkındaki son iddiaları da büyük ölçüde yansıtıyor.