Samsung, iPhone 17e için milyonlarca OLED panel tedarik edecek

Dünyanın en yenilikçi OLED panel üreticilerinden olan Samsung Display, Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17e için milyonlarca ekran tedarik etmeye hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni rapora göre şirket, giriş seviyesi bu akıllı telefonun ekran tedarik zincirinde aslan payını güvence altına aldı.

ÇİNLİ ÜRETİCİ BOE KALİTE SINAVINI GEÇEMEDİ

Apple, geçmiş yıllarda Samsung'a olan tedarik bağımlılığını azaltmak amacıyla Çinli panel üreticisi BOE'nin üretim payını artırmayı denemişti.

Ancak şirketin hedeflenen kalite standartlarını bir türlü karşılayamaması sonucunda Samsung Display'in pazardaki ağırlığı mecburen yeniden artış gösterdi.

İPHONE 17E MODELİNİN EKRAN ÖZELLİKLERİ

Geçen yıl iPhone 16e modeli için 11 milyon panel üreterek toplam hacmin yüzde 50'sini karşılayan Samsung'un, yeni modelde de benzer bir sipariş hacmine ulaşacağı belirtiliyor.

Yeni iPhone 17e modeli kullanıcılara 60 Hz yenileme hızına ve 1200 nit tepe parlaklığına sahip 6,1 inç boyutunda bir OLED panel sunuyor.

Gücünü A19 işlemciden alan ve 599 dolarlık fiyata sahip olan yeni model, rakibi Galaxy A56'dan 50 dolar daha pahalı bir etiket taşıyor.

Yeni iPhone modeli kamera ve işlemci performansı tarafında rakibinin önünde yer alırken, ekran akıcılığı ve batarya kapasitesi gibi konularda gerisinde kalıyor.