Katlanabilir iPhone'un tüm ekranları Samsung tarafından üretilecek

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının yakından takip ettiği katlanabilir iPhone projesiyle ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı.

Business Korea'nın haberine göre, Apple, katlanabilir iPhone'da kullanılacak katlanabilir OLED paneller için Samsung Display'i tercih etti.

Samsung Display, bu önemli tedarik sözleşmesini almak için LG Display ve Çinli BOE gibi güçlü rakiplerini geride bıraktı.

ÜRETİM SÜRECİ VE FİYAT BEKLENTİSİ

iPhone Fold ekranlarının tek tedarikçisi olan Samsung, panellerin üretimine bu yılın sonlarında veya gelecek yılın başlarında başlayacak.

Telefonun tam ölçekli üretiminin de aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Apple, iPhone Fold'un ekranındaki rahatsız edici "kırışıklık" sorununu çözmek veya en aza indirmek için yoğun çaba harcıyor.