Katlanabilir Oppo Find N5'in kalınlığı yeni fotoğraflarda ortaya çıktı

Haber Merkezi

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artıyor. Üreticiler, daha ince ve daha kullanışlı tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Oppo'nun yaklaşan Find N5 modeli, bu alanda çığır açacak gibi görünüyor. Sektörden güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Find N5'in kalınlığı oldukça iddialı olacak.

Hatta bazı uzmanlar, telefonun katlanabilir olmayan akıllı telefonlardan bile daha ince olabileceğini öne sürüyor.

İNCELİK YARIŞI KIZIŞIYOR

Akıllı telefon üreticileri için incelik, her zaman önemli bir tasarım unsuru olmuştur. Neredeyse her yeni model, bir önceki nesilden daha ince olarak piyasaya sürülüyor.

Katlanabilir telefonlar ise bu konuda bazı zorluklar yaşıyor. Ancak Oppo, Find N5 ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Telefonun 6000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen, inceliğinden ödün verilmeyeceği belirtiliyor.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER YÜKSELİŞTE

Son zamanlarda Çinli telefon üreticileri, dikkat çekici tasarımlara sahip ve uygun fiyatlı telefonlar üreterek önemli bir başarı yakaladı.

Özellikle Çinli tüketiciler, yerli markalara yönelerek bu yükselişe katkıda bulundu. Oppo Find N5'in de bu trendi devam ettireceği düşünülüyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE GÖZ DOLDURUYOR

Oppo Find N5'in sadece inceliği değil, teknik özellikleri de dikkat çekici. Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite yonga seti sağlayacak.

Ayrıca 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Bu özellikler, amiral gemisi telefonlarla yarışabilecek bir performans sunuyor.