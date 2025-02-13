Katlanabilir telefon Motorola Razr+ 2025'in özellikleri ortaya çıktı

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Motorola, katlanabilir telefon pazarında iddialı bir oyuncu olmaya devam ediyor. Şirketin yeni katlanabilir telefonu Razr+ (2025), sızdırılan görsellerle birlikte meraklı gözlerden kaçamadı.

Galaxy Z Flip 6 ve Z Flip 7'ye rakip olması beklenen Razr+ (2025), tanıdık bir tasarımla geliyor.

TASARIM DETAYLARI: SELEFİNE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Sızdırılan görseller, Razr+ (2025)'in mevcut Razr+ (2024) modeline oldukça benzediğini ortaya koyuyor.

İki cihaz arasındaki farklar, ilk bakışta kolayca fark edilemeyecek kadar küçük. Bu durum, Motorola'nın mevcut katlanabilir telefon tasarımından memnun olduğunu ve bu tasarım çizgisini devam ettirmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

EKRAN VE DIŞ GÖRÜNÜM

Razr+ (2025), selefi gibi geniş bir kapak ekranına ve ince çerçevelere sahip olacak. Katlandığında oldukça kompakt bir yapıya sahip olan telefon, açıldığında ise geniş bir iç ekran sunacak.

Telefonun genel profili, hem katlanmış hem de açılmış halde, Razr+ (2024) ile neredeyse aynı.

Razr+ (2025), Razr+ (2024) modelinde de kullanılan suni deri kaplamayı koruyacak. Ancak bu sefer, malzemeye daha gerçekçi bir his vermek ve şıklığı artırmak için dikişler eklenmiş durumda.

Ayrıca, Android Headlines tarafından sızdırılan görseller, telefonun yeni bir renk seçeneğiyle gelebileceğini gösteriyor. Razr+ (2024)'ün "Bahar Yeşili" tonunun yerine, daha sofistike ve sonbahar tonlarına yakın bir renk seçeneği kullanılıyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Razr+ (2025)'in donanım özellikleri hakkında henüz net bilgiler olmasa da telefonun Qualcomm'un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Bu, Razr+ (2024)'te kullanılan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisine göre önemli bir performans artışı sağlayacak.

KAMERA VE DİĞER ÖZELLİKLER

Razr+ (2025)'in kamera, bellek, depolama ve pil gibi diğer donanım özelliklerinin Razr+ (2024) ile aynı kalması bekleniyor.

Yani, 6.9 inçlik ana ekran, 4 inçlik kapak ekranı, 50+50 MP çift arka kamera, 32 MP ön kamera, 12 GB RAM, 256 GB depolama ve 4.000 mAh pil gibi özelliklerin korunması muhtemel.

TANITIM TARİHİ YAKLAŞIYOR

Motorola'nın yeni katlanabilir telefonunu önceki yıllara göre daha erken tanıtması bekleniyor. Bu nedenle, tüm bu sızıntıların doğrulanması veya çürütülmesi için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir.