Katy Perry gibi uzaya seyahat etmenin maliyeti ne kadar: İşte fiyatlar

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Blue Origin'in uzay görevi, 14 Nisan'da altı kadını uzaya taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

New Shepard Mission NS-31 olarak adlandırılan bu tarihi uçuş, 60 yılı aşkın bir süredir tamamen kadınlardan oluşan bir uçuş ekibine ev sahipliği yaptı.

Bu olay, kamuoyunda uzay turizmine olan ilgiyi artırdı. Ancak uzay yolculuğunun maliyeti, bu deneyimi herkes için ulaşılabilir kılmıyor.

BLUE ORIGIN'İN UZAY GÖREVİ VE MÜRETTEBATI

Blue Origin'in New Shepard roketi, 14 Nisan'da altı kadını uzaya fırlatarak Karman Çizgisi'ni aştı. Mürettebatta Katy Perry, Lauren Sanchez (Jeff Bezos'un nişanlısı), gazeteci Gayle King, insan hakları savunucusu Amanda Nguyen, film yapımcısı Kerianne Flynn ve eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe yer aldı.

Yer çekimsiz ortamda 11 dakikalık bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde Dünya'ya döndüler.

UZAY TURİZMİNİN MALİYETİ

Blue Origin, uzay uçuşlarının fiyatını resmi olarak açıklamazken, web sitesi üzerinden başvuranlardan 150 bin dolar tutarında iade edilebilir bir depozito talep ediyor.

2021 yılında gerçekleştirilen uçuşlardan birindeki koltuk, 28 milyon dolara açık artırmayla satıldı.

Bazı yolcuların ise bir koltuk için yaklaşık 30 milyon dolar ödedikleri iddia ediliyor. Bu fiyatlar, uzay turizminin lüks bir deneyim olduğunu gözler önüne seriyor.

UZAY TURİZMİNDE DİĞER FİYATLAR

Uzay turizmi sektöründe Blue Origin'in yanı sıra başka şirketler de hizmet veriyor. Virgin Galactic, 90 dakikalık alt yörüngesel uzay yolculuğunun fiyatını koltuk başına 450 bin dolar olarak belirledi.

Space Perspective, kişi başı 125 bin dolar karşılığında balonla taşınan basınçlı kapsülde stratosfere altı saatlik bir yolculuk sunuyor.

Axiom Space ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 10 günlük bir geziyi 55 milyon dolara sağlıyor.