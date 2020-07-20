Kaybolup yeniden beliren bir kara delik tespit edildi

Bilim insanları, aniden ortadan kaybolup yeniden beliren bir kara delik gözlemlediklerini açıkladı.

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, bilim insanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

NASA tarafından desteklenen bir araştırma ekibi, bir kara deliğin hızlıca kararıp yeniden ortaya çıktığını gözlemledi.

Açıklamaya göre normalde milyonlarca yıl sürmesi beklenen bu ışık değişimlerinin çok hızlı gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

ÖNÜNE YILDIZ GİRMİŞ OLABİLİR

Daha önce hiç görülmemiş bu durumun belirgin bir nedeni olmadığını belirten bilim insanları, dolaşan bir yıldızın kara deliğin önünü tekrar görünene kadar kesmesiyle olayın meydana gelmiş olabileceğini söylüyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) fizik bölümününden Erin Kara, "Bu büyüklükteki parlaklık değişimlerinin, binlerce yıldan başlayıp milyonlarca yıl sürmesi gerekiyor. Ancak tespit edilen kara delik, 10 bin birimlik değişimi bir yıllık süre içinde tamamladı, hatta yüz katlık bir değişim 8 saat içinde gerçekleşti. Bu da şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey ve gerçekten inanması zor." ifadelerini kullandı.

NASA, KARA DELİKTEN ÇIKAN BİR CİSİM GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

NASA, 2017 yılında Markarian 335 adlı dev kara deliğin etrafında, bazı merak uyandırıcı kanıtlara rastladı. Şirket, çeşitli uzay teleskoplarını kullanarak ilk defa bir kara delikten bir şeyin dışarı çıktığını ve oldukça yüksek bir X ışını seviyesi gözlemlediklerini açıklamıştı.