Kazakistan, sosyal medya devlerinin ofis açmasını şart koşuyor

Kazakistan, yabancı sosyal medya kullanımını kısıtlamak ve şirketlerin ülkede ofis açmasını zorunlu kılmak için harekete geçti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, geçtiğimiz aylarda temsilci belirleme yükümlülükleri getirilmişti.

Şimdi ise benzer bir adım Kazakistan'dan geldi. Kazakistan parlamentosu, yabancı sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sahiplerinin, ülkede ofis açmasını zorunlu kılan tasarıyı onayladı.

Tasarı, senato ve cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra, yabancı sosyal medya şirketlerinin ülkede ofis açması zorunlu olacak ve şirketler, içerik kaldırma başvurularını değerlendirmeye almak zorunda kalacak.

24 SAATTE İÇERİK KALDIRMA ŞARTI

Taslağa göre yerel ofisler, siber zorbalık teşkil ettiği düşünülen gönderiler gibi yasa dışı içeriklerin bildirilmesinden sonraki 24 saat içinde içeriği kaldırmak zorunda kalacak.

Ancak eleştirmenler, söz konusu yasa ile birlikte Kazakistan yönetiminin, iktidar partisi karşıtı içerikleri de kaldırabileceğini söylüyor.

Temmuz ayında Kazakistan, çevrim içi kumarhane reklamları ve sahte hesaplar olduğu gerekçesiyle Microsoft'un yan kuruluşu LinkedIn'in web sitesine erişimi engellemişti.