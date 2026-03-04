X'ten savaş hamlesi: Bunu yapmayanlar artık para kazanamayacak

ABD, İsrail ve İran üçgeninde tırmanan gerilim, sosyal medyada yapay zeka destekli propaganda savaşlarına dönüştü.

Yaşanan bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen X yönetimi, platform kurallarını gözden geçirerek sertleştirme kararı aldı.

ETİKET KULLANMAYANLARA AĞIR YAPTIRIM

Yeni kurallara göre, savaşla ilgili yapay zeka destekli görsel veya video paylaşan hesapların, "Yapay Zeka" etiketini kullanması zorunlu kılındı.

Bu etiketi kullanmadan paylaşım yapanlar, tespit edildikleri anda 90 gün boyunca gelir paylaşımı programından çıkarılacak.

İHLALLERİ TOPLULUK NOTLARI BELİRLEYECEK

Kuralları ihlal etmeye ısrarla devam eden hesaplara uygulanacak yaptırımlar, gelir programının tamamen iptal edilmesine kadar gidebilecek.

Platform üzerindeki bu içeriklerin tespit edilmesinde temel kriter olarak topluluk notları baz alınacak.

YENİ ÖZELLİK HAFTA BAŞINDA SUNULMUŞTU

X yönetimi, kullanıcıların sahte içerikleri kolayca ayırt edebilmesi amacıyla "Yapay Zeka Üretimi" etiketini hafta başında kullanıma açmıştı.

Kullanıcılar, içerik oluşturma ekranında yer alan bayrak simgesine dokunarak bu etiketleri paylaşımlarına hızlıca ekleyebiliyor.