Mercedes ve Airbus'tan yeni helikopter modeli: İşte fiyatı

Alman otomotiv devi Mercedes ve Fransız uçak üreticisi Airbus, lüks sınırlarını zorlayan yeni bir iş birliğine imza attı.

İki dev marka, özel olarak tasarlanan 10 milyon dolarlık ACH145 Mercedes-Benz Edition helikopterini Sao Paulo'da tanıttı.

MAYBACH KONFORU GÖKYÜZÜNE TAŞINDI

Havada süzülen bir yönetici salonunu andıran helikopterin iç mekanı, beyaz deri, ahşap zemin ve metalik detaylarla donatıldı.

Tasarımında EQS ve Maybach konseptlerinden ilham alınan kabinde, dört ile sekiz yolcu kapasiteli özel oturma düzenleri bulunuyor.

ALTI FARKLI ÖZEL TASARIM SEÇENEĞİ

Ultra zengin alıcılara hitap eden bu özel üretim helikopter için altı farklı iç mekan teması veya tamamen kişiselleştirilebilir tasarım seçenekleri sunuluyor.

Kabin içerisinde ayrıca akıllı saklama alanları ve ön ile arka kısımlara entegre edilmiş şık dolaplar yer alıyor.

Airbus'ın beş kanatlı H145 modelini temel alan çift motorlu araç, saatte 254 kilometre hıza ve dört saatlik menzile ulaşabiliyor.

Önceki modellere kıyasla çok daha sessiz çalışan yeni tasarım, 150 kilogram daha fazla faydalı yük taşıma kapasitesi vadediyor.