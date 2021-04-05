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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook hakkında inceleme

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türk vatandaşlarının etkilendiği olayın ardından resen inceleme başlattı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.04.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:57
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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan Facebook hakkında inceleme

    Geçtiğimiz günlerde, 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin, bilgisayar korsanları tarafından çalındığı ortaya çıkmış, bunlar arasında 20 milyon Türk vatandaşının olduğu belirtilmişti.

    Sık sık güvenlik açıklarıyla gündeme gelen Facebook'a ilişkin yaşananlar üzerine Türkiye harekete geçti.

    FACEBOOK'A RESEN İNCELEME

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

    Kurul, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu ndan Facebook hakkında inceleme #1

    ELE GEÇİRİLEN VERİLER

    Business Insider internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

    Ele geçirilen bilgiler arasında telefon numaraları, isim soyisim, lokasyon, doğum tarihleri, biyografiler ve e-posta adresleri yer alıyor.

    Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

    Kişisel Verileri Koruma Kurulu ndan Facebook hakkında inceleme #2

    DAHA ÖNCE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

    Facebook bilgilerinin çalınması olayı ilk değil. 2019 yılında Mark Zuckerberg'ün sosyal medya platformundan milyonlarca kişinin telefon numarası çalınmıştı.

    Daha sonra açıklama yapan söz konusu şirket, güvenlik açığının düzeltildiğini bildirmişti.

    Cambridge Analytica skandalı da Facebook'un gündeme geldiği bir diğer skandal olarak kayıtlara geçti.

    2016 yılında ABD'de düzenlenen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a danışmanlık hizmeti sağlayan Cambridge Analytica'nın, 50 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini usulsüz kullandığı ortaya çıkmıştı.

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