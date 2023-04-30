Kızılelma ve SOLOTÜRK'ten birlikte tarihi uçuş Tamamen yerli imkanlarla, milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi.

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TEKNOFEST 2023'ün 4'üncü gününde BAYKAR'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma ve SOLOTÜRK kol uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sizlere büyük ve güçlü Türkiye'yi seyrettirmek istiyoruz. Bir yanda gökyüzünde imkansızı başaran kahraman Türk pilotunun eseri SOLOTÜRK. Diğer yanda Türk mühendislerinin güçlü yarınlarımıza imzasını attığı Kızılelma! Bu kol uçuşu da bir ilk! Güçlüyüz, gururluyuz!" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Halkın önünde ilk defa oluyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı'yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" ifadelerini kullandı.