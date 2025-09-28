Kızılelma'nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında

Baykar’ın geliştirdiği milli insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk kez silahlı test uçuşuna çıkarak ASELSAN üretimi TOLUN mühimmatını taşıdı.

Gerçekleştirilen deneme, mühimmat entegrasyonunun başarıyla doğrulanması açısından kritik bir aşama olarak görüldü.

"TARİHİ BİR GELİŞME"

İspanya merkezli havacılık platformu Aviacion Online, test uçuşunu “tam teşekküllü bir savaş sistemine geçişte önemli bir eşik” olarak nitelendirdi.

Haberde, entegrasyonun başarısı “tarihi bir gelişme” olarak öne çıkarılırken, "Türk Bayraktar KIZILELMA insansız muharebe hava aracı (SİHA), MIUS (Milli İnsansız Muharebe Uçak Sistemi) programı kapsamında bir teknoloji gösteri aracından tam teşekküllü bir muharebe sistemine geçişte belirleyici bir adım olan ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamladı." ifadesi kullanıldı.

UÇAĞIN TEKNİK KABİLİYETLERİ PAYLAŞILDI

Kızılelma’nın teknik detaylarına da haberde yer verildi. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, 5 saat havada kalış süresi ve saatte 800 kilometre hıza ulaşabilme gibi özelliklerin altı çizildi.

TOLUN MÜHİMMATININ YETENEKLERİ ÖNE ÇIKARILDI

Haberde test uçuşunda kullanılan TOLUN mühimmatına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. 139 kilogram ağırlığındaki mühimmatın 100 kilometreyi aşan menzile ve yüksek delici güce sahip olduğu ifade edildi.

KIZILELMA’NIN STRATEJİK ROLÜ VURGULANDI

İspanyol kaynağa göre Kızılelma, yalnızca bir silahlı dron değil; gelişmiş manevra kabiliyeti, savaş uçaklarıyla ortak görev yapabilme kapasitesi ve yerli AESA radar teknolojisiyle öne çıkan çok rollü bir savaş platformu.

Bu özelliklerle Türkiye’nin savunma sanayii vizyonuna stratejik katkı sunduğu belirtildi.

BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİ DESTEKLENDİ

Haberde, Kızılelma’nın gelişiminin Türkiye’nin bağımsız savunma sanayii hedefleriyle örtüştüğü ifade edildi.

Ayrıca bu teknolojik hamlenin, bölgesel hava üstünlüğü dengesinde belirleyici bir rol üstlenebileceği aktarıldı.