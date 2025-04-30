KKTC, ilk kez TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak

AA

Bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST, bu kez rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) çevirdi.

KKTC, teknoloji festivaline ilk kez ev sahipliği yapacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, Bakanlık ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek.

1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

TEKNOFEST KKTC, 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak.

KKTC'de ilk defa gerçekleştirilecek ve 4 Mayıs'a kadar sürecek etkinlik, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla düzenleniyor.

BİLİM VE TEKNOLOJİ TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRECEK

TEKNOFEST'te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etkinlik alanında; Türkiye Uzay Ajansı, KOSGEB, kalkınma ajansları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standardları Enstitüsü yer alacak.

Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, projelerini anlatarak savunma sanayiinden yapay zekaya, uzay araştırmalarından yerli üretim teknolojilerine kadar geniş yelpazede etkinlikler, sergiler ve atölyeler gerçekleştirecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ana standı da iki farklı tematik çadırıyla ziyaretçileri bilim ve teknolojiyle buluşturacak.

BİRÇOK ETKİNLİK VE YARIŞMA YAPILACAK

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün yanı sıra Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) bu alanda yer alacak.

Stantta, her yaştan ziyaretçiye yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

86 FİNALİST TAKIM PROJELERİNİ SERGİLEYECEK

Etkinlikte 86 finalist takım; ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde projelerini sergileyecek. Festivalin ilk üç gününde 4 jüri odasında değerlendirmeler yapılacak.

Yarışmaya Azerbaycan, Pakistan, KKTC ve Afganistan'dan 8 takım katılacak. Yaklaşık 260 öğrencinin yer alacağı çadırda öğrenciler projelerini ziyaretçilere anlatacak, sunumlarını gerçekleştirecek.

BİTO tarafından hazırlanan "Ufkun Ötesinde" sergisinde Türkiye'nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzay görevleri kapsamında gerçekleştirdiği deneyleri, CUPOLA modülü, uzay görev eşyaları, astronot patchleri, uzay yolcusu oyunu ve "astronot olabilir miyim?" gibi interaktif düzenekler ile fotoğraf çekim alanı da yer alacak.

22 FARKLI ÜLKE, 47 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC yanında başvuru yapan ülkeler Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan oldu.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 268 takım ve 1083 üye, finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkeklerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek.

FİNALDE 6 ÜLKEDEN TAKIMLAR YARIŞACAK

Bu kapsamda, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Projeleri" yarışmaları ile "TEKNOFEST Drone Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

Finalde Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye olmak üzere 6 ülkeden takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.

KKTC TEKNOFEST kapsamında SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI gösteri uçuşları gerçekleştirecek.