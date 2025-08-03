Konya'da yapay zeka ile karpuz seçimi

Son yıllarda dünya genelinde hızla yayılan yapay zeka uygulamaları, pazarda meyve-sebze seçimine kadar uzandı. Özellikle karpuz seçiminde yapay zekadan destek alınması Konya'daki pazarcılar arasında tartışma konusu oldu. Sisteme yüklenen karpuz fotoğraflarını renk, sap ve çizgi gibi görsel kriterlere göre değerlendiren yapay zeka, tatlı karpuz önerileri sunsa da esnaf bu yönteme mesafeli.

"KARPUZ, SESE BAKILARAK SEÇİLİR"

Yıllardır Konya'da karpuz satan Ömer Faruk Hamarat, yapay zekanın önerilerini eleştirerek, “Yapay zekanın seçtiği karpuzlar tamamen hatalı. Karpuzun altı büyükse erkek, küçükse dişi olurmuş diyorlar. Bu da doğru değil. Esas mesele sesidir. Karpuzdan Ramazan davulu gibi ‘tık tık’ sesi gelmeli” diyerek tecrübeye dayalı yöntemin altını çizdi.

"YAPAY ZEKA GÖRSELE GÖRE KARAR VERİYOR, ÖYLE SEÇİLMEZ"

Pazar esnafı Hüseyin Öz de benzer görüşte:

Yapay zeka sadece görüntüye bakıyor ama karpuz öyle anlaşılmaz. Sapı, arkası, çizgisi değil; esas ipucu sesinde. Karpuzun içi dolgun mu, olmuş mu bunu tok sesinden anlarsın. Üstelik büyük karpuz genelde daha iyi olur. Yapay zekanın bunu anlaması çok zor.

"TİN TİN DİYECEK, O SES GELECEK"

Bir başka pazarcı Yunus Özdemir ise “Biz yılların tecrübesiyle seçiyoruz. Yapay zekaya güven olmaz. Karpuzun sesi ‘tin tin’ gelmeli. O sesi duymadan seçemezsin. Yapay zeka bunu yapamaz” diye konuştu.

"VURMAZSAN, TIKLAMAZSAN ANLAMAZSIN"

Karpuz almaya gelen vatandaşlar da esnafla aynı fikirde. Ali Demir, “Biz anlamayız öyle teknoloji işlerinden. Vuracaksın, sesi duyacaksın, öyle alacaksın” derken; Arif Ak, “Yapay zekayla karpuz seçmek mi? Ben böyle bir şeyi ilk kez duyuyorum. Biz karpuzu sıkmadan, bakmadan, hatta bazen yemeden almıyoruz. Hissedeceksin” diye konuştu.

Uğur Bitim ise yapay zeka teknolojisini halen kavrayamadığını belirtip, “Bizim yöntem basit; tak tak vuruyoruz, ses iyi gelirse alıyoruz. Kafamız öyle çalışıyor” dedi.

Kısacası Konya’daki pazarcılar ve vatandaşlar için karpuzun sırrı ne yapay zekada ne fotoğrafta, yalnızca tok bir seste yatıyor.