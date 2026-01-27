Korkulan oldu: WhatsApp'a ücretli abonelik sistemi geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın Durum ve Kanallar bölümlerinde test ettiği reklam gösterimlerinin ardından şimdi de bu reklamları kaldırmak için yeni bir yol deniyor.

Uygulamanın kodlarında yapılan incelemeler, şirketin reklamsız bir deneyim için ücretli abonelik modeli hazırlığında olduğunu ortaya koydu.

KODLARDAKİ ABONELİK DETAYLARI

WhatsApp'ın 2.26.3.9 sürüm kodlarında keşfedilen metin dizeleri, reklamsız abonelik planının varlığını açıkça doğruluyor.

Bu yeni sistem sayesinde kullanıcılar, aylık belirli bir ücret ödeyerek uygulama içindeki reklam alanlarını tamamen kapatma şansına sahip olacak.

Daha önce Facebook ve Instagram için de benzer abonelik modelleri geliştiren Meta'nın, bu yeni özelliği hangi ülkelerde sunacağı ve fiyatlandırmanın nasıl olacağı henüz netlik kazanmadı.

Şirketin geçen yıl başlattığı reklam testlerine gelen tepkiler üzerine geliştirilen bu model, kullanıcılara paralı ancak temiz bir arayüz seçeneği sunmayı hedefliyor.