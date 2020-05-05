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    Koronavirüsü kullanan dolandırıcılar 23.3 milyon dolar çaldı

    Koronavirüsü kullanan dolandırıcılar 23.3 milyon dolar çaldı

    Koronavirüs salgınından yararlanan kötü niyetli kişiler, toplamda 23.3 milyon dolar vurgun yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 12:02
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    Koronavirüsü kullanan dolandırıcılar 23.3 milyon dolar çaldı

    Çin'in Vuhan kentinde başladıktan sonra tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan zor durumda.

    Küresel koronavirüs pandemisi, sadece dünya çapında sağlık sorunlarına ve ekonomik sorunlara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda para ve kişisel bilgileri çalmak için durumdan yararlanan dolandırıcıların da artmasına neden oldu.

    Geçtiğimiz ay açıklama yapan Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 15 binin üzerinde şikayet aldığını ve insanların bu yöntemlerle yaklaşık 12 milyon dolar kaybettiğini açıklamıştı.

    Aradan yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen, dolandırıcıların kazandığı para iki katına çıktı.

    koronavirüs

    23 MİLYON DOLARDAN FAZLA VURGUN

    Federal Ticaret Komisyonu (FTC), dün yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüse bağlı olarak tüketicilerin 23 milyon dolardan fazla para kaybettiğini açıkladı.

    Sene başından bu yana dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve diğer dolandırıcılıklardan dolayı yaklaşık 35 bin kişinin şikayette bulunduğunu açıklayan komisyon, koronavirüse bağlı dolandırıcılıklar sebebiyle toplamda 23.3 milyon dolar kaybedildiğini belirtti.

    korona

    EN YAYGIN DOLANDIRICILIK ALANLARI

    Federal Ticaret Komisyonu'nun yayınladığı raporlara göre, en fazla dolandırıcılk yapılan alanlar seyahat ve tatil oldu. İkinci sırada ise online alışverişler yer alıyor.

    Ayrıca bazı dolandırıcıların da insanlara sahte test kiti sattıkları tespit edilirken, bazı dolandırıcılar ise internet üzerinden sahte maske satış ilanları oluşturuyor.

    Federal Ticaret Komisyonu, koronavirüsü tedavi ettiğini veya önlediği iddia edilen ürünleri satan satıcılara karşı da harekete geçti. ABD Gıda ve İlaç Dairesi ise şu anda virüse karşı herhangi bir ilaç veya aşı olmadığına dair insanları uyarıyor.

    Instagram: @eshteknoloji

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