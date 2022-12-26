Kötü amaçlı Android yazılımı, kullanıcı verilerini çalıyor

GodFather kod adlı kötü amaçlı Android yazılımı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede 400’den fazla online banka ve kripto para uygulamasında yapılan işlemleri hedef alıyor.

Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha fazla zararlı yazılım görmeye başlıyoruz.

Kişisel veri hırsızlığından dolandırıcılığa kadar pek çok riski bulunan bu durumun çözümü için sayısız çalışma yapılsa da özellikle Android işletim sisteminde yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor.

Google'ın tehdit algılama filtrelerini geçerek Play Store'a giren ve kötü amaçlı yazılımları gizlice telefonlara yükleyen uygulamalara yenileri ekleniyor.

Yeni zararlı yazılım, Türkiye'deki kullanıcıları da hedef alıyor

GodFather kod adlı kötü amaçlı Android yazılımı, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkede 400’den fazla online banka ve kripto para uygulamasında yapılan işlemleri hedef alıyor.

Popüler uygulamaları taklit ediyor

Henüz yayılmasına sebep olan ana kaynağın belirlenemediğini bildiren uzmanlar, virüsün kendini gizlemek için kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilen uygulamaları taklit ederek fark edilmeden cihazda barınabildiğini söylüyor.

Son olarak 10 milyondan fazla indirmeye sahip olan MYT Müzik adlı uygulamayı kopyalayarak kendini gizleyen kötü amaçlı yazılım, kullanıcının cihazına başarılı bir şekilde kurulduktan sonra SMS’ler, cihaz detayları, kurulan uygulamaların barındırdığı veriler ve telefon numaraları gibi bilgileri ele geçiriyor.

Bunların yanı sıra, cihazın ekranını kontrol ederek bankalardan gelen aramaları yönlendirebiliyor ve kullanıcının haberi olmadan para transferleri yapabiliyor.

Virüs, şimdiye kadar aralarında Amerika, İspanya, Almanya ve Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkeyi etkiledi.