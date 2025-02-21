Kripto para borsası Bybit: 1,5 milyar dolarlık Ethereum cüzdanı hacklendi

AA & Ensonhaber

Kripto para borsası Bybit’in Üst Yöneticisi (CEO) Ben Zhou, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, şirketin Ethereum soğuk cüzdanının bir siber saldırıya uğradığını duyurdu. Zhou, cüzdanın kontrolünün ele geçirilerek tüm varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarıldığını belirtti.

Açıklamada, diğer tüm soğuk cüzdanların güvende olduğu ve platform üzerindeki işlemlerin kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

KAYIP 1,5 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Ben Zhou, saldırının detaylarını paylaşmak üzere düzenlediği canlı yayında, ilk belirlemelere göre 401.000 Ethereum’un çalındığını açıkladı. Bu miktarın, güncel piyasa değeriyle yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

"TÜM MÜŞTERİ FONLARI GÜVENDE"

Bybit’in kurumsal hesabından yapılan açıklamada da tüm müşteri fonlarının güvende olduğu ve operasyonların herhangi bir aksama olmadan sürdüğü vurgulandı. Şirketin güvenlik ekibinin, blok zinciri adli uzmanları ve iş ortaklarıyla birlikte saldırıyı detaylı bir şekilde araştırdığı kaydedildi.

YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

Saldırı haberi sonrası kripto para piyasalarında dalgalanmalar yaşanırken, Ethereum’un son 24 saat içinde yüzde 2 değer kaybederek 2.684 dolar seviyesine gerilediği bildirildi.