Kripto para düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği, bugün itibarıyla yürürlükte. İşte bilmeniz gerekenler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliği" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasını yasaklayan yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ARACI FİRMALAR ENGELLENDİ

Merkez Bankası'nın kararıyla, kripto para alımlarında aracı firmaların kullanılması engellenmiş oldu.

Bu kararla, kripto para yatırımı yapabilmek için direkt olarak Türk lirası cinsinden para transferi gerçekleştirmek gerekecek.

Yeni yönetmelikle birlikte, Binance Global gibi yurt dışı kaynaklı kripto bazlı para transferlerinde Papara ve Ininal benzeri kurumlar aracı olarak kullanılamayacak.

KRİPTO PARA İLE ÖDEMEYE DE YASAK GELDİ

Türkiye'deki bazı kripto para borsaları, kendi çıkardıkları coinler ile lüks otomobil alınabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

Bunun yanı sıra tost satışı yapan kişiler de ödemelerin kripto para ile yapılabileceğini açıklamıştı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan yönetmelikle, artık kripto ile ödeme tamamen yasaklanmış oldu.

Kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanılmasının yasaklanmasına dair TCMB'den yapılan açıklamada; kripto varlıkların bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle risk barındırdığı vurgulandı.

BİLMENİZ GEREKENLER

1- Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte kripto para alım satımı yasaklanmadı.

2- Kripto para ile ödeme yapma ve herhangi bir ürün satın alma yasaklandı.

3- Binance Global gibi borsaların para yatırmak veya çekmek için kullandığı aracı kurumlar (Papara ve Ininal) devre dışı kaldı.

4- Kripto para borsalarına yalnızca bankalar aracılığıyla para gönderilip çekilebilecek.