Kripto para madencileri, ilk çeyrekte 700 bin ekran kartı satın aldı

Araştırmalar, kripto para madencilerinin yılın ilk çeyreğinde 700 bin civarında ekran kartı satın aldığını gösteriyor. Ekran kartı pazarının toplam cirosu ise 4 milyar doları geçti.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD gibi ekran kartı üreticileri stok problemleri yaşıyor.

Adeta bir meslek haline gelen kripto para madenciliği, ekran kartı satışlarının büyük bir kısmını oluşturuyor.

Jon Peddie Research tarafından yapılan ilk çeyrek pazar analizine göre, kripto para madencileri toplam ekran kartı satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor.

Yapılan araştırmaya göre, yılın ilk üç ayında 3 milyon civarında ekran kartı satıldı. Bunun 700 bini ise kripto para madencilerine ait.

OYUNCULARIN ELİ BOŞ KALDI

Son zamanlarda yaşanan çip krizi nedeniyle, piyasaya sınırlı sayıda ekran kartı çıkıyor. Ancak kripto para madencileri yüzünden, özellikle oyuncular tarafından tercih edilen üst seviye ekran kartlarını bulmak oldukça zor.

Nvidia ve AMD gibi üreticiler ise durumdan son derece memnun. Her iki şirket de ilk çeyrekte toplam 4 milyar dolar civarında oyuncu ekran kartı satmıştı. Bu fiyatın yaklaşık 500 milyon doları madencilere ait.