Kripto para platformu Coinbase, resmen ABD borsasında

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsası Nasdaq'da dün akşam saatlerinde listelenmeye başladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Coinbase, New York özel borsası Nasdaq'a giriş yapmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) şubat ayında başvuru yapmıştı.

Coinbase, dün akşam saatlerinde resmen Nasdaq'da listelenmeye başladı. Şirket, yeni hisselerin satıldığı geleneksel bir halka arzdan ziyade, halihazırda var olan hissedarlarının hisselerini satabileceği bir halka arz gerçekleştirdi.

Peki Coinbase'in ABD borsasında listelenmesi kripto para piyasasını nasıl etkiledi? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

KRİPTO PARALAR DALGALI SEYRETTİ

Coinbase, ilk işlemlerine hisse başına 381 dolardan başladı, işlemlerinin ilk 10 dakikasında 429 dolara kadar çıktı. Ancak şirket hisseleri günün tamamını yüzde 14 düşüşle 328,28 dolardan tamamladı.

Coinbase’deki satışın etkisiyle yüzde 1,28 düşüşle 62 bin 384 seviyesinden kapanan Bitcoin, yeni günün ilk işlemlerinde sınırlı yükseliş kaydetti.

Halka arz öncesi Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerinin ralli yapmasına neden olan Coinbase, bu kez satışlara öncülük etti.

Kapanış fiyatı itibarıyla Coinbase’in değerlemesi yaklaşık 86 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BINANCE ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR

Coinbase, Nasdaq’ta COIN koduyla listelendi. Ayrıca COIN hisselerinin token'laştırılmış versiyonu, Binance aracılığıyla alınıp satılabiliyor. Ancak bu alım satım işlemleri Türkiye'yi kapsamıyor.

Delphi Digital’ın hesaplarına göreyse şirketin değeri 160 milyar ile 230 milyar dolar aralığına çıkabilir.