Kullanıcıları en çok memnun eden iPhone modelleri

Kullanıcıları en çok memnun eden iPhone modelleri

Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, kullanıcıları en çok memnun eden iOS cihazlarının listesini paylaştı.

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

AnTuTu, şimdi de kullanıcıları en çok memnun eden iOS cihazlarının listesini yayınladı. Eylül 2022 kapsamında yayınlanan listede, iPhone ve iPad modelleri yer alıyor.

Zirvede iPhone SE var

Yüzde 97,97 oy alan birinci nesil iPhone SE, kullanıcıların en çok memnun kaldığı iPhone modeli oldu. İkinci nesil iPhone SE ise yüzde 95,14 oyla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Apple'ın düşük satış performansı nedeniyle artık üretmediği iPhone 12 mini modeli, yüzde 96,58 oyla altıncı sırada karşımıza çıkıyor. Öte yandan, iPhone 13 modellerinin ilk 10'a girememesi dikkat çekiyor.