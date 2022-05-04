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    Küresel ısınma, denizlerdeki oksijeni tüketiyor

    Yeni bir araştırma, yaklaşık 250 milyon yıl önce meydana gelen deniz yaşamındaki büyük ölümün günümüzde de gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.
    • 04.05.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 17:09
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    Küresel ısınma, denizlerdeki oksijeni tüketiyor

    Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

    Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor. Son zamanlarda ise buz sahanlığından dev parçalar koparak denize karışmaya başladı.

    Deniz yaşamı da tehlikede

    Yeni bir çalışmaya göre,  iklim değişikliği, okyanus ekosistemi üzerinde derin bir etkiye neden oluyor.

    Oksijenden tamamen yoksun okyanus sularının hacmi 1960’lardan bu yana dört katına çıktı. Bu nedenle istiridye, midye ve karides gibi suda yaşayan canlılar, deniz suyunun asitlenmesinden dolayı uygun şekilde kabuk oluşturamıyor.

    karides

    Yeni araştırmaya göre tüm bunlar, gezegenin Dünya’nın geçmişte karşı karşıya kaldığı kitlesel yok oluşa benzer durumlar yaşayabileceğine işaret ediyor.

    Araştırmacılar, yükselen ısı ve oksijen kaybının, yaklaşık 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda meydana gelen kitlesel yok olma olayını hatırlattığını söylüyor.

    Büyük ölüm olarak bilinen bu afet, gezegendeki deniz hayvanlarının yüzde 96’sının ölümüne neden olmuştu.


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