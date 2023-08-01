Küresel ısınma tehlikesi! Antarktika Türkiye'nin 3 katından fazla alan kaybetti Bilim insanları, Antarktika'daki deniz buzunun yılın bu zamanı için eşi benzeri görülmemiş düşük seviyelere gerilediğini duyurdu. Antarktika'da son yıllarda Türkiye'nin yüzölçümünün üç katından fazla deniz buzu alanı yok oldu.

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Küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin net bir şekilde görüldüğü Antarktika'da, buzul kayıpları daha fazla yaşanıyor.

Uzmanlar, değişen iklim nedeniyle hem atmosferin hem de okyanusların ısındığına işaret ederek, buz sahanlığının erime hızının artabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar, dip suların seviyesinin son 30 yılda yüzde 20'den fazla düştüğünü vurgulayarak geri kalan 2 bin metreden daha derin suların diğer okyanuslara oranla 4 kat daha fazla ısındığını kaydetti.

Sulardaki azalmanın deniz buzu oluşumundaki düşüşten kaynaklandığı belirtilirken, normal şartlarda buzun yerini değiştirerek yeni buz oluşumuna imkan veren rüzgarların zayıfladığı, bunun da buz oluşumunu yavaşlattığı aktarıldı.

Buzullar hızla eriyor

Antarktika'daki deniz buzu her yıl Şubat ayının sonuna doğru, kıtanın yaz mevsiminde en düşük seviyelerine iniyor. Deniz buzu daha sonra kış boyunca yeniden oluşuyor. Ancak bu yıl bilim insanları farklı bir şey gözlemledi.

Deniz buzu beklenen seviyelere yakın bir yere dönmedi. Hatta 45 yıl önce kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana yılın bu zamanları için en düşük seviyelerde kaldı.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) verilerine göre, Antarktika’daki buz, 2022 yılında kaydedilen bir önceki kış rekorunun yaklaşık 1,6 milyon kilometrekare altında kaldı.

Temmuz ortasında Antarktika'nın deniz buzu 1981-2010 ortalamasının 2,6 milyon kilometre kare altındaydı. Bu alan Türkiye'nin yüzölçümünün 3 katından fazla bir alana denk geliyor.

2016'dan bu yana bilim insanları, Antarktika deniz buzunda dik bir düşüş eğilimi gözlemlemeye başladı. Doğal iklim değişkenliği deniz buzunu etkilerken, birçok bilim insanı küresel ısınmanın buzun yok olmasında önemli bir etken olabileceğini söyledi.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, Antarktika'da buzul erimesinin hızlanarak devam ettiğine dair endişe verici bulgular sunuyor.

İklim değişikliği ve insan etkinliklerinin etkisiyle, dünyanın en büyük buz örtüsü olan Antarktika, giderek daha fazla buzunu kaybediyor ve deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor.

Uydular yakın takipte

Uzay ajansları ve bilim insanları, Antarktika'daki buz tabakalarının değişimini gözlemlemek ve analiz etmek için uyduları kullanıyor. Uydular, buzul erimesini yüksek çözünürlüklü görüntüler ve radar ölçümleriyle izleyerek, buzun incelmesi ve hacim kaybı gibi önemli verileri sağlıyor.

Bilim insanları, Antarktika'daki buzullardan alınan buz çekirdeklerini inceleyerek, geçmiş iklim koşullarını ve buzul erimesinin uzun vadeli eğilimlerini anlamaya çalışıyor.

Buz çekirdekleri, atmosferik bileşim ve iklim koşulları hakkında değerli bilgiler sunarak, günümüzde yaşanan değişikliklerin ne kadar olağandışı olduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel veriler, son yıllarda deniz seviyesinin ortalama yıllık 3 milimetre civarında yükseldiğini gösteriyor. Bu oran, önümüzdeki yıllarda artması beklenen etkilerle birleştiğinde, kıyı bölgeleri için ciddi tehditler oluşturuyor.