Küresel uydu sektörü 3 trilyon dolara ulaşacak

Uydu ve uzay ekosisteminde 1 trilyon doları bulan ekonomik büyüklüğün yüzde 80'ine hükmeden firmalar, "5'inci Global Satellite and Space Show" fuarında bir araya geldi. İşte detaylar.

Son yıllarda bir hayli önemli hale gelen uzay yarışında geride kalmak istemeyen birçok şirket, bu alana yatırım yapmaya devam ederken çeşitli organizasyonlar düzenleniyor.

Uydu ve uzay ekosisteminde 800 milyar dolarlık paya sahip kurum, kuruluş ve firmalar, Türkiye'de düzenlenen "5'inci Global Satellite and Space Show Fuarı"nda bir araya geldi.

"KÜRESEL UYDU SEKTÖRÜ 3 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK"

Fuarda konuşan ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilim insanı Dr. Joel B. Mozer, "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var.

Sadece yakın zaman içindeki projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uzay için hem devletlerin hem girişimcilerin çalışmaları olduğuna değinen Mozer, şu açıklamada bulundu:

"40 YILLIK PLANIMIZ HAZIR"

"Dünyanın çevresine genişlemesi tüm ülkeler için önemli. Bir çalıştay ile 40 yıllık ufkumuzu çizdik. Gelecekte içinde yaşayacağımız ortamın neye benzeyeceğini anlamaya çalışmak, yarın ne olacağını tahmin etmek zor.

Bu nedenle, olası senaryolar geliştirip yaklaşımlara, gelecekteki uzayda yetenekler üretmenin üstünlüğü gibi şeylere baktık. 2060'da gelecek için bir dizi senaryo hazırladık. Bunlardan bazıları olumlu, bazıları çok olumlu değil.

Bugün biz olumlu gelecekler yolunda ve olumsuz özelliklerden uzaklaştıran kararlar alabilmek istiyoruz. Bugün yatırım yapmamız gereken dört zorluk kategorisiyle karşılaştık. Yeni teknolojiler, savunma sistemleri, uzaya erişim ve iyileştirme teknolojileri, lojistik ve entegre yaşam alanları geliştirme."

"UZAYDA 51 ÜLKE VAR"

Halen uzayda 51 ülkenin ortalama 41 milyar dolar yatırımı bulunduğuna dikkati çeken Mozer, önümüzdeki 20 yılda ise ülke sayısının 81’e yükseleceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Mozer, yeni teknolojilerdeki gelişmelerin savunma sektörünün önemini artırdığını, uzay çerçevesindeki ticari çabaların da sınırları zorladığını ve 'yeni uzay çağı'nı müjdelediğini kaydetti.