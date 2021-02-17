Kuzey Koreli hackerlar, yeniden koronavirüs aşılarına saldırdı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, koronavirüs aşısına ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortadan kalkması için birçok ülke aşı çalışmaları yürütüyor. Ancak siber saldırganlar, bir şekilde bu çalışmaları engellemenin peşinde.

Geçtiğimiz aylarda, Kuzey Kore kaynaklı hackerların, koronavirüs aşısı geliştiren İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’nın sistemlerine sızmaya çalıştığını sizlerle paylaşmıştık.

BU SEFER BIONTECH'E SALDIRDILAR

Kuzey Koreli hackerlar, bu sefer de ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın koronavirüs aşısına ait bilgileri çalma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), söz konusu saldırıya ilişkin milletvekillerine özel bilgilendirmede bulundu.

BioNTech-Pfizer şirketi, siber saldırı iddiaları ve bu yolla herhangi bir veri çalınıp çalınmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

KUZEY KORE'YE 2 MİLYON DOZ AŞI

Resmi verilere göre, Kuzey Kore'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmazken, ülkenin Küresel Erişim Programı kapsamında 2 milyon doz aşı alması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yayınlayan Microsoft; Kanada, Fransa, Hindistan, Güney Kore ve ABD'deki aşı çalışmalarının siber saldırılardan etkilendiğini ve saldırı merkezlerinin arasında Kuzey Kore'nin de olduğunu belirtmişti.

Ancak ülkeden yapılan açıklamada, benzer iddiaların bir karalama kampanyası olduğu vurgulanmıştı.