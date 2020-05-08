KVKK, Amazon'a 1.2 milyon lira ceza kesti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, verileri koruma kanunlarına uymadığı gerekçesiyle Amazon'a 1.2 milyon liralık bir ceza verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişisel verileri koruma kanunlarına uymadığı gerekçesiyle Amazon'un ceza ödemesine karar verdi.

Site girişinde farklı araçlarla kişisel verilerin işlendiğine dair bir bilgilendirme metnine yer vermeyen Amazon, bu işleme dair herhangi bir onay süreci de sunmuyor.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için herhangi bir güvenlik tedbiri almayan Amazon, 1.2 milyon liralık ceza ödemek zorunda kalacak.



KVKK KARAR METNİ

KVKK'nın karar metninde şu ifadeler yer aldı: “Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki yükümlüklerin yerine getirilmemesinden dolayı ve 18’inci maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki (b) bendi kapsamında 1 milyon 100 bin TL idari para cezası uygulanmasına; 10’uncu maddesinde düzenlenen Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında 18’inci maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca 100 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”