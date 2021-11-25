KVKK, internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son zamanlarda artan internet alışverişleri hakkında çeşitli uyarılarda bulundu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), son günlerde "Efsane Cuma" ve "Efsane Kasım" gibi isimlerle sunulan çeşitli indirim kampanyaları nedeniyle yeni bir uyarı yayınladı.

KVKK, artan internet alışverişleri nedeniyle kişisel verilerin korunmasının önemini bir kez daha yeniledi ve alınması gereken çeşitli önlemleri sıraladı.

KVKK'DAN TAVSİYELER

Çevrimiçi alışverişlerde güvenlik için alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlere ilişkin kurumun tavsiyeleri şu şekilde:

1- İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olun.

2- 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığını tespit edin.

3- Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

4- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyun.

5- Ödeme esnasında sanal kart bilgilerini kullanmayı tercih edin.

6- Mümkünse işlemlerinizi kendi cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

7- Güçlü parola, güçlü koruma demektir. Parolanızı belirli aralıklarla güncelleyin ve güçlü bir parola belirleyin.

8- Dikkat ve farkındalık, verilerinizin güvenliği için önemlidir. Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olun. Bunun için işlemlerinizi yaparken acele etmeyin.