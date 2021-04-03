Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
483.999
-0.37%
EXEN Coin
21.33
3.79%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    LED'in mucidi Nobel Ödüllü Japon fizikçi Akasaki öldü

    Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.
    • AA
    • 03.04.2021 - 07:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    LED'in mucidi Nobel Ödüllü Japon fizikçi Akasaki öldü

    Kyodo ajansının haberine göre Meijo Üniversitesi, LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı.

    Kagoşima'dan doğan Akasaki İsamu, Kyoto Üniversitesinden 1952'den mezun olduktan sonra bugün Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

    LED in mucidi Nobel Ödüllü Japon fizikçi Akasaki öldü #1

    LED İCADI İLE NOBEL ÖDÜLÜ ALDI

    Nagoya Üniversitesinden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

    Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.

    LED in mucidi Nobel Ödüllü Japon fizikçi Akasaki öldü #2

    LED in mucidi Nobel Ödüllü Japon fizikçi Akasaki öldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir