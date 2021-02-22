Lexus ve Twitch oyunculara özel otomobil üretti

Popüler canlı yayın platformu Twitch ve otomobil markası Lexus, oyunculara özel "Gamers IS" isimli otomobillerini tanıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılı, otomobil dünyası için oldukça sıkıntılı geçti. Ancak salgınla birlikte gelen kısıtlamalar, oyun pazarının ciddi şekilde hareketlenmesine yol açtı.

Örneğin Twitch ve Steam gibi platformlar, bu dönemde gelirlerine gelir katarken, otomobil sektöründe de oyun dünyasına yönelmeler görülüyor.

Gücünü, Amazon'un dünyaca ünlü yayın platformu Twitch ile birleştiren Lexus, "Gamers IS" isimli bir oyun otomobili üretti.

GAMERS IS ÖZELLİKLERİ

Gamers IS otomobilini oyun canavarına dönüştüren detaylarda ise MSI imzası var. MSI ana kart ve GeForce ekran kartı kullanan ünite, AMD Ryzen işlemcisinden güç alıyor.

Aracın bagajına özel bir kasa ile yerleştirilen bu ünite, RGB LED'ler ile süslenmiş durumda. Hatta isterseniz bagajı açarken içeriye eklenen sis makinesi sayesinde çok daha özel anlar yaşayabiliyorsunuz.

İşte oyunculara hitap eden otomobile ait fotoğraflar:



