LG, Thunderbolt bağlantılı yeni 6K monitörünü tanıttı

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LG, CES 2025'te Thunderbolt 5 bağlantı noktasına sahip 6K çözünürlüklü yeni UltraFine monitörünü CES 2025'te sergiledi.

Apple'ın Pro Display XDR monitörüne benzer bir tasarıma sahip olan LG UltraFine 6K, profesyoneller için güçlü bir seçenek sunuyor.

ULTRAFİNE 6K'NIN ÖZELLİKLERİ

LG UltraFine 6K, Nano IPS Black panel teknolojisi kullanıyor. Bu teknoloji, daha derin siyahlar ve gelişmiş renk doğruluğu sağlıyor.

DCI-P3 renk gamının yüzde 99'unu kapsayan monitör, Thunderbolt 5 bağlantı noktasına sahip ilk 6K monitör olma özelliğini taşıyor.

THUNDERBOLT 5 DESTEĞİ

Thunderbolt 5, 120 Gbps'ye kadar bant genişliği sunuyor ve 60 Hz'de iki adet 8K ekranı destekleyebiliyor.

Bu da LG UltraFine 6K'nın 120 Hz yenileme hızını destekleyebileceği anlamına geliyor. Ancak, LG henüz monitörün yenileme hızı hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

LG UltraFine 6K, ince ve minimalist bir tasarıma sahip. Çerçeveleri oldukça ince olan monitör, Apple Pro Display XDR'a benzeyen bir standa sahip.

APPLE İLE REKABET

LG UltraFine 6K, Apple Pro Display XDR'a rakip olarak konumlandırılıyor. Apple'ın monitörü 4.999 dolardan satılırken, LG UltraFine 6K'nın daha uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor.